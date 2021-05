Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul acestei nopți, echipe mixte de medici din Arad, București, Cluj și Targu Mureș au prelevat, la Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad, organe esențiale in salvarea de vieți de la o pacienta in varsta de 30 de ani aflata in moarte cerebrala. Familia tinerei și-a exprimat acordul pentru…

- Seful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) Targu Mures, Horatiu Suciu, a declarat, sambata, ca institutul a reusit efectuarea celui de-al doilea transplant cardiac din Romania din acest an si de dupa declansarea…

- Presedintele Colegiului Medicilor Romania, Daniel Coriu, a declarat, joi, ca 470 de localitati din tara nu au medic de familie, iar institutiile de sanatate publica trebuie sa intervina pentru a rezolva aceasta problema. ‘In Romania avem 55.000 de doctori. Din acestia, 29.000 de medici sunt concentrati…

- Numarul total al contribuabililor care au decis, in 2020, sa redirecționeze o cota parte din impozitul pe venit pentru a sprijini cauze sociale a fost de 1.941.270 (in creștere fața de anul anterior – 1.850.663), dintr-un total de aproximativ 6.500.000 de contribuabili. Asta inseamna ca un roman din…

- O noua expoziție in cetate. „Distortion” Expoziție Pictura – Flaminia Luca. Expoziția cuprinde tablouri cu o perspectiva diferita fața de portretele in stil clasic. O combinație de pictura abstracta cu realism, suprarealism cu impresionism-expresionism, o imbinare intre culoare și energie. Staticul…

- Selectionerul echipei de fotbal a Germaniei, Joachim Loew, a declarat ca jucatorii sai isi puteau face mai usor meciul cu Romania de duminica, de la Bucuresti, daca ar fi marcat si al doilea gol. ''Romania este o echipa mai buna in comparatie cu Islanda. In ansamblu, am jucat bine fara minge…