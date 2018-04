Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatii comisiei LIBE cer guvernelor statelor ce fac parte din Schengen sa aplice criteriul increderii reciproce care a stat la baza crearii acestui instrument ce permite libertatea de miscare intre state fara controale la granite. Acesta este primul raport anual privind functionarea spatiului…

- Securitatea interna a Uniunii Europene, politica de azil și migrație, intarirea securitații frontierelor externe in contextul noilor provocari, dar și combaterea extremismului și a terorismului au fost principalele teme de pe agenda Conferinței ministeriale “Forumul Salzburg - Procesul Viena”, desfașurata…

- Estimarile legate de numarul romanilor care au plecat din tara sunt de aproximativ 3,4 milioane de oameni din 2007 pana in 2017, cfira care plaseaza Romania pe locul doi in lume, dupa Siria, in ceea ce priveste emigratia, conform ONU, a spus Luciana Lazarescu, de la Centrul de cercetare si documentare…

- Pretul locuintelor in zona euro a crescut cu 0,9%, iar in Uniunea Europeana cu 0,7% in trimestrul patru al anului trecut, comparativ cu trimestrul al treilea, un avans mai mare fiind inregistrat in Romania, unde pretul locuintelor a crescut cu 1,2%, de la un trimestru la altul, potrivit datelor publicate…

- Potrivit Comisiei Europene, in prezent doar doua state membre - Romania si Bulgaria - au o rata a accidentelor mortale mai mare de 80 de decese la un milion de locuitori, fata de sapte state membre in anul 2010. De asemenea, in 2017 majoritatea statelor membre aveau o rata a accidentelor mortale mai…

- Romania a inregistrat in trimestrul patru din 2017 cel mai semnificativ avans al Produsului Intern Brut (PIB) dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, de 7% comparativ cu perioada similara din 2016, conform Oficiului European pentru Statistica (Eurostat). În ultimele trei luni din…

- Un studiu Eurostat arata ca hainele sunt cu aproape 10% mai ieftine in tara noastra, fata de media Uniunii Europene, in schimb, incaltamintea este mai scumpa decat media europeana, in conditiile in care Romania are al treilea cel mai mic salariu pe economie din UE . In tara noastra, articolele vestimentare…

- Cehia este tara cu cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria, de 4,5% in Polonia si de 4,6% in Romania. In Austria, rata somajului a fost in ianuarie…