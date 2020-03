Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au aplicat peste 5.600 de amenzi, in valoare de peste 7 milioane de lei, persoanelor care nu au respectat restrictiile de circulatie impuse de autoritati. ”In urma actiunilor desfasurate ieri, incepand cu ora 12.00, politistii au depistat 5.621 de persoane care nu au respectat masura…

- In plina stare de urgența, Romania funcționeaza pe baza de ordonanțe militare, care impun restricții peste restricții pentru a evita riscul extinderii infecției cu coronavirus. Doar ca ordonanțele militare sunt date in virtutea OUG 1/1999, care stabilește, la articolul 9: ”Conducatorii autoritaților…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 260 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 260 de cetațeni care au contactat virusul, 19 sunt declarați vindecați și au fost externați. „De la ultima informare, au fost confirmate 14 cazuri noi,…

- Comisia pentru sanatate a Camerei Deputaților a adoptat in unanimitate introducerea unui amendament in proiectul legii vaccinarii, ce prevede amenzi colosale pentru parinții care nu iși vaccineaza copiii. Deja mulți parinți au protestat in fața Parlamentului.Vaccinarea ar putea deveni obligatorie in…

- Informația momentului pentru romani! Comisia pentru sanatate a Camerei Deputaților a adoptat in unanimitate introducerea unui amendament in proiectul legii vaccinarii, ce prevede amenzi colosale pentru parinții care nu iși vaccineaza copiii.

- Medicamentele nootropice, pentru marirea capacitații de lucru in timpul perioadelor intense de munca intelectuala sunt la vanzare libera pe internet chiar daca sunt ilegale in Romania. Studenții și corporatiștii sunt cei mai mulți clienți, iar psihologii avertizeaza ca pot da dependența.Studentii…

- Vaccinarea ar putea deveni obligatorie in Romania chiar de la finalul lunii februarie. Legea care prevede obligativitatea vaccinarii copiilor se afla pe masa deputaților și odata cu inceperea sesiunii parlamentare ordinare actul normativ ar putea fi dezbatut in procedura de urgența. Proiectul de lege…

- „Gues post: Cristian Winzer – de ce vrea Predoiu sa desființeze SIIJ”. Cu acest mesaj incepe anul 2020 fostul premier Adrian Nastase. Candva cel mai puternic om din Romania, Nastase ramane azi un simplu analist, fin observator al evenimentelor de pe scena politica. Pe pagina lui de Internet,…