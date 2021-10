Al doilea sezon din serialul 6ASE tocmai s-a lansat!

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul evenimentului Tudum, Netflix a confirmat ca va lansa un al treilea sezon The Witcher. Nu au fost dezvaluite alte detalii, așa ca nu știm cand ne-am putea aștepta la o data anume. Netflix a mai spus ca va continua sa extinda universul The Witcher cu un al doilea film anime și, in mod surprinzator,…

- Fiecare om iși dorește sa primeasca tot felul de cadouri de ziua lui. Se pare ca Andra prefera sa daruiasca și a aratat asta ieri, pe 23 August, oferind piesa „Timpul” fanilor sai. Pentru videoclip i s-au alaturat și vloggerii Bibi și Antonio Pican, iar rezultatul final este unul fresh de care nici…

- Cel de-al doilea sezon al serialului de ficțiune ”Adela – Adevar și eliberare”, produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production, va avea premiera diseara, de la ora 20.30, la Antena 1. Invitat in cadrul Observatorului 12 de la Antena 1, actorul Mihai Calin a facut o dezvaluire savuroasa legata de noul…

- Golan lanseaza al doilea album de studio, intitulat „I”. Albumul electro „I” a fost scris, compus și produs de catre membrii proiectului. Impreuna cu albumul, Golan a lansat și single-ul „Hypest”. Cuvantul „Hypest” este un superlativ și poate fi tradus drept cel mai inalt nivel de entuziasm pe care…

- Jurata X Factor Delia ”se aude” pe coloana sonora a celui de-al doilea sezon al serialului ”Adela - Adevar și eliberare”, produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production, care va avea premiera joi, 19 august, de la ora 20.30, la Antena 1.

- Cel de-al doilea sezon al serialului de ficțiune ”Adela - Adevar și eliberare”, produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production, va avea premiera joi, 19 august, de la ora 20.30, la Antena 1!...

- Cel de-al 33-lea sezon al serialului animat "The Simpsons" va debuta cu un episod integral muzical, care va include cantece originale interpretate de Kristen Bell, protagonista filmelor din franciza "Frozen", au anuntat sambata producatorii celebrului show TV, relateaza site-ul revistei Variety. In…