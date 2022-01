Al doilea semestru şcolar începe luni, legat de primul, fără vacanţă Al doilea semestru scolar incepe luni, legat de primul, fara vacanta Al doilea semestru al anului scolar va începe luni pentru prima data fara perioada de vacanta dupa primul semestru, care s-a încheiat ieri. Toate liceele, scolile si gradinitele pot face cursuri cu prezenta fizica, dupa ce criteriile pe baza carora se aplica scenariile de desfasurare a activitatii au fost modificate. Astfel, trecerea în online nu mai depinde nici de rata locala de infectare cu coronavirus, nici de procentul de vaccinare anti COVID-19 în rândul personalului. … Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

