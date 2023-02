Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a fost zguduita de un cutremur devastator in aceasta dimineața. Peste 1.400 de oameni au murit in urma seismului cu magnitudinea de 7,8. Totul a fost surprins in direct. Imaginile transmise sunt șocante.

- Gazi Demirel trece prin momente tragice dupa cutremurul din Turcia. Artistul a parasit țara cu doar o ora inainte ca dezastrul sa inceapa, iar acum nu mai știe nimic de familia lui. Gazi Demirel a facut marturisiri tulburatoare și a izbucnit in plans in direct.

- In imaginile transmise in direct de televiziunea turca se observa cum reporterul transmite informații despre urmarile primului seims. Se afla pe un bulevard cu blocuri pe ambele parți. In momentul in care se indreapta spre un grup de oameni din apropiere, totul incepe sa se miște din ce in ce mai tare.…

- Turcia trece prin momente dramatice, dupa ce a fost lovita de doua cutremure de peste 7 grade pe scara Richter in doar noua ore. CNN anunța ca doar in aceasta țara au murit aproape o mie de oameni și sunt zeci de mii de raniți și disparuți. Un fost jucator din naționala de fotbal a […] The post Un fost…

- Al doilea cutremur major in Turcia. Bilanțul victimelor a ajuns deja la 1.000 de morți și peste 10.000 de raniți dupa primul seism Un al doilea cutremur cu magnitudinea 7,7 a avut loc luni in Turcia, la ora locala 13.23, transmite CNN Turk. UPDATE: Puțin inainte de ora 13.00, un al treilea cutremur…

- Imagini apocaliptice au aparut pe rețele sociale dupa cutremurul devastator care a lovit luni dimineața Turcia. Cladiri care se prabușesc din cauza undelor seismice, oameni panicați pe strazi, haos generalizat. Seismul a daramat cladiri și a produs victime și in Siria și Liban, unde echipele de salvare…

- Cutremurul devastator cu magnitudinea de 7,8 a facut prapad in provincia Gaziantep din sudul Turciei. Seismul a fost atat de puternic incat s-a resimțit și la 90 de kilometri in Siria unde a produs sute de victime și acolo. Un bloc de 10 etaje s-a prabușit in miezul nopții. Mii de oameni au fost treziți…

