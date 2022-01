Stiri pe aceeasi tema

- A fost a doua noapte de Revelion pe care omenirea o petrece in pandemie. In Europa, evenimentele de Anul Nou s-au desfașurat, in buna parte, sub semnul restricțiilor care au impiedicat organizarea unor petreceri de amploare.

- Intreaga Europa se confrunta cu o creștere record a infecțiilor zilnice cu Covid-19. Petrecerile de Revelion sunt astfel anulate in cele mai multe țari, in condițiile in care majoritatea guvernelor impun restricții. La polul opus, autoritațile romane au ridicat toate limitarile de ora pentru petrecerile…

- Oamenii au fost greu incercați in ultimii doi ani de catre multe probleme. Pandemia a provocat numeroase pierderi in foarte multe sectoare. In același timp, cercetatorii au fost foarte ingrijorați cu privire la schimbarile climatice, insa ce s-a aflat acum este senzațional. Ce au anunțat cercetatorii.…

- Se apropie tot mai mult Sarbatorile de iarna, Craciunul și Anul Nou. Iar locuitorii Capitalei care fie nu au mașina, fie vor sa o lase acasa, pentru a alege varianta transportului in comun, in așa fel incat sa evite aglomerația ce poate aparea in trafic, afla care va fi programul de circulație a trenurilor…

- Metropola Rio de Janeiro nu va sarbatori venirea Anului Nou cu traditionalele sale festivitati, ca urmare a detectarii in Brazilia a primelor cazuri cu varianta Omicron, au anuntat sambata autoritatile locale citate de AFP.Aceasta decizie suscita temerea unei posibile suspendari si a celebrului Carnaval,…

- Amsterdam anuleaza festivitatile de Revelion organizate de primarie, din cauza creșterii numarului de infecții cu coronavirus și a numarului de internari in spitale.In acest an nu vor avea loc festivitați de Revelion organizate de municipalitatea din Amsterdam.

- Canditatul de dreapta, Eric Zemmour, se va califica in turul al doilea al alegerilor prezidentiale franceze din luna aprilie a anului viitor, alaturi de presedintele Macron, potrivit unui nou sondaj de opinie care confirma un sondaj anterior in care Zemmour s-a plasat inaintea liderei de extrema-dreapta…

- Celebrul spectacol de artificii de pe malurile Tamisei nu va avea loc nici de data aceasta la trecerea dintre ani, a anunțat marți, Primaria Londrei, potrivit publicației The Sun și AFP, citata de News.ro . Este pentru al doilea an la rand cand focurile de artificii de Anul Nou sunt anulate din cauza…