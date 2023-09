Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele polonez Andrzej Duda si mai multi membri ai guvernului de la Varsovia au comemorat vineri implinirea a 84 de ani de la atacul nazist asupra Poloniei care a declansat al Doilea Razboi Mondial si au cerut din nou reparatii de razboi Germaniei, transmite agentia EFE.

- Presedintele polonez Andrzej Duda si mai multi membri ai guvernului de la Varsovia au comemorat vineri implinirea a 84 de ani de la atacul nazist asupra Poloniei care a declansat al Doilea Razboi Mondial si au cerut din nou reparatii de razboi Germaniei, transmite agentia EFE.Dimineata la ora locala…

- Ministerul polonez al Apararii a anunțat ca va suplimenta trupele de la granița cu Belarus, dupa ce doua elicoptere din Belarus au incalcat marți spațiul aerian al Poloniei, transmite The Guardian.

- Acest lucru a fost declarat jurnaliștilor de catre ministrul adjunct de externe al Poloniei, Pawel Jablonski, dupa reuniunea miniștrilor de externe ai UE. "Cred ca aceasta este o declarație nediplomatica, o declarație insuficient de rezonabila", a spus el. Purtatorul de cuvint al Ministerului polonez…

- Echipele masculina si feminina ale Romaniei au castigat medaliile de aur la Under-19, marti, la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori de la Gliwice (Polonia ), iar bucuria de la final a fost de nedescris. Imediat dupa punctul castigator, baietii s-au strans in hora, au sarit de bucurie…

- Berlinul continua sa refuze sa plateasca despagubiri locuitorilor din Leningradul asediat (in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, n.r.) - a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, relateaza Interfax.”In secolul al XXI-lea Germania platește daune colaboratorilor…

- Producatorul american de cipuri Intel urmeaza sa construiasca doua fabrici de semiconductori in Germania și o a treia unitate, complementara, in Polonia, investiții de circa 35 de miliarde de euro in total, primind și subvenții guvernamentale.

- Prim-ministrul Mateusz Morawiecki a salutat momentul, declarand ca este „incantat sa extinda rolul Poloniei in lanțul global de aprovizionare cu semiconductori”. Varșovia nu a precizat ce subvenții a oferit Intel, scriu Reuters și Financial Times.Intel va construi o fabrica de asamblare și testare a…