Al doilea magazin LIDL din Iasi a fost inchis temporar in mai putin de o saptamana de inspectorii ANPC

- Fructe stricate si alimente tinute in conditii necorespunzatoare. Asta au gasit inspectorii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorului Iasi la un supermarket din Tatarasi. Totul a pornit in urma unor reclamatii facute de clienti catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului.…

- Lovitura incasata de lantul de supermarketuri LIDL. LIDL Tatarași a fost inchis de inspectorii ANPC care au descoperit numeroase nereguli. Conform informatilor existente, sambata a fost inchis pe o perioada nedeterminata pentru mai multe deficiențe la fructe și legume. Conform sursei citate, inspectorii…

- Un dosar penal a fost deschis in acest caz in care au intervenit pana și mascații, dupa ce angajații localurilor au impiedicat autoritațile sa faca verificari. Mai exact, ușile le-au fost inchise in fața.

- Restaurant inchis temporar de DSVSA Alba. Sancțiuni de peste 70.000 de lei la alte unitați. Ce au descoperit inspectorii Un restaurant din Alba a fost inchis temporar din cauza condițiilor structurale improprii pentru desfașurarea activitații de alimentație publica, in urma unor controale ale Direcției…

- In urma acțiunilor tematice de control si cercetarea unor reclamații, echipe de control din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV) Cluj au verificat, in perioada de 22-27. 07.2022, respectarea prevederilor legale in domeniul Horeca, de catre 5…

- Inspectorii ANPC au intreprins, luni, o acțiune de verificare in centrul comercial Promenada situat in nordul Capitalei. ANPC a verificat modul in care operatorii economici din acest mall respecta drepturile consumatorului. In total au fost controlati 46 de operatori economici. In urma…

- Magazinul este situat in partea de est a Londrei, in Westfield Stratford City, cel mai mare centru comercial urban din Marea Britanie din punct de vedere al suprafeței pe care este construit și al 4-lea cel mai mare centru comercial din țara in ceea ce privește suprafața de retail disponibila. Concept-store-ul…

- Doua magazine Kaufland și Lidl din Brașov au fost inchise temporar de inspectorii OPC, in urma unor controale efectuate in cursul zilei de luni, relateaza Biz Brașov . Comisarii OPC spun ca au descoperit numeroase nereguli, printre care diferențe de prețuri de la raft la casierie, capace ale vitrinelor…