Stiri pe aceeasi tema

- Gripa sezoniera continua sa se extinda intr-un ritm alarmant. Specialiștii estimeaza ca ne mai așteapta cel puțin o saptamana de foc in care numarul de imbolnaviri va crește foarte mult. Asta in condițiile in care unele spitale nu mai exista locuri pentru bolnavi. Potrivit Institutului Național de Sanatate…

- Noua copii dintr-o clasa cu predare simultana I-IV, din satul Udați, au fost diagnosticați cu gripa și au fost izolați la domiciliu, iar in urma anchetei epidemiologice, DSP Buzau a declarat acolo „focar de gripa” și a dispus masuri specifice. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Buzau a declarat primul…

- Noua copii dintr-o clasa cu predare simultana I-IV, din satul Udați, au fost diagnosticați cu gripa și au fost izolați la domiciliu, iar in urma anchetei epidemiologice, DSP Buzau a declarat acolo „focar de gripa” și a dispus masuri specifice. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Buzau a declarat primul…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Sibiu a a fost sanctionat contraventional de Directia de Sanatate Publica (DSP) din cauza deficientelor constatate in modul de transmitere si raportare a deceselor cauzate de gripa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In județul Suceava a fost inregistrat primul deces provocat de gripa in actualul sezon rece. Victima avea 72 de ani. Direcția de Sanatate Publica a transmis ca gripa a fost confirmata pe baza de test rapid la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou”. DSP a precizat ca in perioada 2 – 8 ianuarie,…

- In urma cresterii sustinute a numarului de cazuri de gripa pentru a treia saptamana, ieri, 5 ianuarie, se astepta ca Ministerul Sanatatii sa declare oficial epidemia de gripa, insa situatia a ramas la „stare de alerta epidemica". Acest lucru inseamna si ca nu vor exista restrictii precum cele din perioada…

- Articolul Deosebirea dintre gripa și viroza respiratorie, explicata de un medic infecționist se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Foarte multe persoane ajung zilnic la medic din cauza afecțiunilor de sezon. In județul Buzau, numarul cazurilor de gripa s-a triplat intr-o singura saptamana, potrivit…

- Un numar de 22 de persoane care s-au prezentat la spitalele din Slatina si Caracal cu simptome respiratorii, in ultima saptamana a anului trecut, au fost diagnosticate cu gripa, numarul cazurilor fiind in crestere fata de saptamanile anterioare, potrivit informatiilor transmise miercuri de Directia…