- Cercetatorii germani au anunțat joi ca au dezvoltat primul test pentru diagnosticarea unui nou tip de coronavirus, un agent patogen considerat responsabil pentru o epidemie de pneumonie, care a dus la moartea unei persoane in China, potrivit Associated Press, anunța MEDIAFAX.Pana acum, in…

- Campania electorala a avut in centru China si protestele din Hong Kong. Tsai a respins ferm oferta Beijingului de a introduce modelul „o tara, doua sisteme". China considera Taiwanul ca un teritoriu ce poate fi luat cu forta, in caz de nevoie, amenintare pe care presdintele Xi Jinping a relansat-o in…

- Un barbat in varsta de 61 de ani a murit din cauza noului tip de pneumonie depistat la finalul anului trecut in orasul chinez Wuhan, au anuntat autoritatile, citate de Bloomberg, scrie news.ro.Dintre cei 41 de oameni diagnosticati cu virusul, sapte se afla in stare critica, doi au fost externati,…

- Circa 60 de persoane au fost diagnosticate cu o forma misterioasa de pneumonie virala in China, iar autoritatile din domeniul sanatatii din orasul Wuhan au anuntat ca nu este vorba despre un focar de sindrom respirator sever acut (SARS), sindrom respirator din Orientul Mijlociu (MERS) sau de gripa…

- Arabia Saudita si Egiptul, ambele cu 26 de jurnalisti in inchisoare, se plaseaza pe locul trei in acest clasament negativ. In total, cel putin 250 de ziaristi din intreaga lume sunt inchisi din cauza profesiei lor. Cu un an in urma, CPJ documentase 255 de cazuri. Printre celelalte tari in care libertatea…

- La sectiile de votare din afara Romaniei care s au deschis deja pentru al doilea tur al alegerilor prezidentiale au votat vineri pana la 07:00 ora Romaniei peste 150 de alegatori, scrie agerpres.ro. Acestia si au exprimat dreptul de vot la sectii de votare din Noua Zeelanda, Australia, Japonia, Coreea…

- Romania a castigat prima medalie de aur la Jocurile Mondiale Militare din China. Astfel, Alin Firfirica a castigat medalia de aur la aruncarea discului, cu 63,88 metri, invingandu i pe rusii Khudiakov Aleksei cu 61,64 metri, si Butenko Viktor cu 59,65 metri.Luptele au adus cea de a patra medalie de…

- Judoka Andreea Chitu on Saturday afternoon won a new medal for Romania, namely the silver medal in the 57 kg category, in the World Military Championships taking place in Wuhan (China), informs a press release of CSA Steaua. "The Romanian delegation won a new medal in the World Military Championships…