Al doilea deces în Maramureș. Localnicul din Fărcașa a pierdut lupta cu COVID-19 Barbatul in varsta de 75 de ani din comuna Farcașa a pierdut lupta cu COVID-19. Acesta a decedat sambata, 2 mai, in jurul orei 13:30. De menționat ca el avea și alte probleme de sanatate. Practic, este al doilea deces provocat de coronavirus in județul Maramureș. ZiarMM 20 de cadre medicale și sanitare din Spitalul Județean Baia Mare testate pentru coronavirus. Rezultatele sunt negative. Vezi aici, cum s-a ajuns in aceasta situație The post Al doilea deces in Maramureș. Localnicul din Farcașa a pierdut lupta cu COVID-19 appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

