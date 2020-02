Al doilea deces de coronavirus în Europa. Ambele victime sunt din Italia O a doua persoana testata pozitiv cu coronavirus a murit in Italia, unde pana in prezent au fost raportate 29 de cazuri de contaminare. Cele mai multe cazuri, 27 la numar, au fost inregistrate in Lombardia. Celelalte doua sunt in Veneto. Cea de-a doua persoana decedata de coronavorus este o femeie care traia in Lombardia, in nordul Italiei. Prima persoana decedata in Italia din cauza pneumoniei virale cu coronavirus este un barbat de 78 de ani. Barbatul era internat de zece zile la Venetia, in nordul Italiei, pentru o boala care nu avea legatura cu coronavirusul, a precizat ministrul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

