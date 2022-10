Al doilea cutremur într-o zi, în România. Seismul s-a produs în județul Buzău Un al doilea cutremur a avut loc sambata dupa-amiaza in județul Buzau. Acesta a avut magnitudinea 3, dupa ce cu cateva ore inainte un alt seism cu magnitudinea de 2,6 s-a produs in județ. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

