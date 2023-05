Al doilea cutremur în zona Arad, luni seara. Ce magnitudine a avut seismul Al doilea cutremur in zona Arad, luni seara. Ce magnitudine a avut seismul Un nou cutremur s-a produs luni seara, in zona Arad, la ora 22.55. Acesta a avut magnitudine de 4,3. Potrivit INFP, in ziua de 22.05.2023, 22:55:26 (ora Romaniei), s-a produs in CRISANA, ARAD un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.3, la adancimea de 10 km. Cutremurul s-a produs la 22km SE de Arad, 46km NE […] Citește Al doilea cutremur in zona Arad, luni seara. Ce magnitudine a avut seismul in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

