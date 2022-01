Un cutremur cu magnitudinea 4,5 pe scara Richter s-a produs duminica in Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, duminica, la ora 15:43:12 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea 4.5, la adancimea de 145.813 kilometri. Cutremurul s-a produs la 63 km E de Brașov, 94 km […] The post Al doilea CUTREMUR important in 24 de ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .