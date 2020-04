Al doilea cutremur azi noapte. Tot intr-o zona atipica. La numai doua ore dupa cutremurul cel mare

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs la ora 11:11, in judetul Vrancea, a anuntat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului."In ziua de 14 Aprilie 2020, la ora 11:11:04 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5,…

- National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunțat ca un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs miercuri dimineata, la ora locala 6:16, in zona seismica Vrancea.Seismul produs in zona Vrancea a avut loc la o adancime de 70 de kilometri.Cutremurul s-a produs la 73 de kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter s-a produs, miercuri dimineata, la ora locala 7:43, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul a avut loc la o adancime de 33 kilometri si s-a resimtit in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3, s-a produs joi dimineata, la ora locala 6:17, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 119 kilometri. Cutremurul s-a…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 grade pe scara Richter s-a produs, luni, la ora locala 10:16, in Muntenia, judetul Prahova, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc la adancimea de 11 kilometri si s-a produs…

- Mai multe cutremure au fost inregistrate de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, pe teritoriul Romaniei, incepand de ieri dimineata.Astfel, incepand cu ora 04.34, pana la ora 18.30, in judetul Vaslui au fost inregistrate cinci cutremure cu magnitudini…

- In aceasta noapte seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a inregistrat doua cutremure in doua judete diferite.Primul cutremur, de magnitudine 2.7, a avut loc la ora 22.42, in judetul Buzau, la 120 kilometri adancime.Cel de al doilea, care a avut magnitudinea…

- Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 31/01/2020 la ora 03:26:45(ora Romaniei) s-a produs in Romania un cutremur cu magnitudinea 5.4 pe scara Richter, la adancimea de 126.463km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: Slanic-Moldova(43km),…