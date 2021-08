Al doilea concurs naţional de cărat neveste în Ungaria Aproximativ 40 de soti cu sotiile lor in spate au escaladat sambata un teren accidentat in cadrul celui de-al doilea concurs national de carat neveste desfasurat in Ungaria, informeaza Reuters.



O cursa anterioara organizata in octombrie a atras doar o duzina de cupluri.



''Tocmai am iesit dintr-o perioada dificila din cauza coronavirusului si trebuie sa mergem sa ne distram in aer liber'', a declarat pentru Reuters Gergely Guraly, care a organizat cursa.



Guraly a inceput in ianuarie pregatirile pentru acest concurs, despre care se spune ca isi…



