- Deficit URIAȘ al Romaniei in al doilea trimestru al 2022: S-a dublat de la 5,2 miliarde de euro la 11 miliarde Romania a inregistrat un deficit uriaș in al doilea trimestru al 2022, acesta dublandu-se de la 5,2 miliarde de euro in primul trimestru la 11 miliarde de euro in cel de-al doilea trimestru…

- Un diamant roz exceptional, despre care se spune ca detine unul dintre cele mai inalte grade de puritate din lume, ar putea fi vandut cu peste 21 de milioane de dolari in cadrul unei licitatii ce va avea loc in luna octombrie la Hong Kong, au anuntat miercuri reprezentantii casei Sotheby's, informeaza…

- Patru persoane au fost grav ranite, joi seara, dupa ce au fost lovite de fulger, la Washington, in apropierea Casei Albe, au anuntat autoritatile americane. Doua femei si doi barbati au fost loviti de fulger in parcul public care se invecineaza cu resedinta presedintelui SUA. Victimele au suferit “rani…

- Inca un pod cu probleme in judetul Neamt. In comuna Teiul Doamnei s-a surpat o bucata uriasa din podul aflat in zona intersecției spre Manastirea Petru Voda. Initial, politistii au restrictionat traficul in zona pentru masinile de mare tonaj. Ulterior, au fost montate semafoare, traficul fiind reluat…

- Un american din Illinois s-a imbogatit cu aproape 1,3 miliarde de dolari, dupa ce a nimerit toate numerele de la loteria Mega Millions. Anonimul a ajuns, astfel, fericitul castigator al celui de-al doilea premiu din istoria Statelor Unite. Suma castigatoare a depasit un miliard de dolari in aceasta…

- Pfizer a inregistrat venituri de 27,7 miliarde de dolari, in crestere cu 47% fata de aceeasi perioada a anului trecut si cele mai mari vanzari trimestriale consemnate vreodata. Compania farmaceutica a raportat un profit net de 9,9 miliarde de dolari, mai mare cu 78% fata de cel din al doilea trimestru…

- Peste 124.000 de documente au fost facute publice, inclusiv schimburi de mesaje intre directorii Uber si Emmanuel Macron, ce dezvaluie modul in care compania de transport l-a identificat drept un aliat cheie atunci cand era ministrul economiei.