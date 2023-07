Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz șocant in Urziceni! Dupa ce o femeie a nascut pe trotuar, un barbat a murit dupa ce a fost tratat in unitatea medicala. Potrivit informațiilor, decedatul se prezentase la spital in cursul nopții trecute, primise ingrijiri medicale și ulterior, a mers acasa, iar astazi s-a stins din viața.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat luni dupa-amiaza ca au fost aplicate sanctiuni la Spitalul Municipal din Urziceni, dupa ce o femeie a nascut in strada. Rafila considera ca demisia de onoare a managerului sau demiterea acestuia de catre primarul orasului este si morala si potrivita,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus luni, in cadrul unei conferințe de presa privind cazul femeii care a nascut pe trotuar, in Urziceni, ca o demisie de onoare sau chiar demiterea de catre primarul din Urziceni a managerului de spital este „morala și potrivita”.

- Al doilea caz șocant la Urziceni, dupa ce gravida a fost lasata sa nasca pe trotuar: Barbat mort dupa ce a fost tratat in unitatea medicalaUn al doilea caz Șocant a avut loc la SpitaluL Urziceni, dupa ce l in care o gravida nu a fost primita in unitatea medicala și a fost lasata sa nasca pe trotuar.…

- Mai mulți internauți au filmat momentul in care o tanara a nascut chiar pe trotuarul de langa un spital din Urziceni, asistata de medicii de pe o ambulanța. Femeia ar fi fost refuzata la camera de garda a spitalului:"Saptamana incepe cu o noua viața! In aceasta dimineața in jurul orei 6.00, echipajul…

- O tanara a nascut noaptea pe trotuar, pentru ca la Spitalul Urziceni nu erau paturi libere. Femeia nu ar fi fost primita in unitatea medicala din lipsa de locuri si pentru ca venise tarziu. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a transmis, luni, ca Inspectia Sanitara de Stat verifica situatia si incearca…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat miercuri, dupa discutii cu sindicalistii de la Federatia „Solidaritatea Sanitara”, cu participarea premierului Marcel Ciolacu, ca s-a ajuns la un acord privind acordarea unor drepturi salariale si sporuri pentru personalul din Sanatate. ”S-a ajuns la…

- O gravida de 34 de ani din Targu Neamț a fost la un pas de moarte dupa ce a nascut acasa, printr-o cezariana facuta chiar de soțul ei, asistent medical, și de mama acestuia. Dupa femeia de 42 de ani din Piatra Neamț, care a murit dupa ce a nascut acasa, o alta tragedie a […] The post Caz șocant la Targu…