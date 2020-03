Stiri pe aceeasi tema

- Astazi dupa-amiaza, la Buzau a fost confirmat al doilea caz de coronavirus. Este vorba despre un barbat in varsta de 34 de ani, aflat in carantina in hotelul situat pe strada Transilvaniei, acolo unde mai sunt in izolare peste 40 de persoane. Rezultatul pozitiv de COVID-19 a sosit de la Institutul „Matei…

- Autoritatile au confirmat joi dupa-amiaza cel de-al 49-lea caz de infectie cu coronavirus din Romania. Este vorba de o femeie de 45 de ani, venita din Italia si aflata in carantina in Arad.

- Un baiețel de 3 ani și 8 luni a fost internat la Spitalul clinic pentru copii Sf. Ioan, din Galați. Copilul a fost adus la spital prezentand simptomatologie respiratorie. Baiatul a intrat in contact cu matușa lui, venita din Italia. Acesta sufera deja de o afecțiune respiratorie care are nevoie de tratament…

- Inca trei noi cazuri la nivel național. Este vorba despre un barbat de 55 ani, din București, contact cu pacientul din Gerota, asimptomatic, un alt barbat, de 31 ani din București aflat in autoizolare și o femeie de 53 ani, din Covasna, sosita din 8 martie din Italia și aflata in autoizolare. A fost…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi 11 martie 2020, la ora 16.00 au fost confirmate inca trei cazuri de infecție cu noul coronavirus, numarul cazurilor ajungand la nivel național la 35, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre: – Barbat, 55 ani, București, contact…

- Un barbat din București, in varsta de 49 de ani, care s-a intors din Italia, de la Roma, a fost testat pozitiv la coronavirus. Tot astazi a fost confirmat și un barbat din Galați, intors din Timișoara, scrie Digi24.

- Potrivit Prefecturii Argeș, in acest moment, 201 de argeșeni sosiți din zonele afectate de coronavirus sunt izolați și monitorizați la domiciliu. Alți opt argeșeni sunt in carantina la București. Nicio persoana nu se afla in centrele de carantina din Argeș. In urma cu puțin timp, al patrulea caz de…

- Astazi, 02 martie 2020, in județul Galați, 392 de persoane se afla in izolare la domiciliu, preventiv, in contextul epidemiei de coronavirus din alte tari, dar care a produs infectari si in Romania. Alte patru prsoane se afla in carantina intr-un centru special. Acum la Spitalul de Boli Infectioase…