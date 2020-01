Al doilea caz de îmbolnăvire cu noul coronavirus confirmat în Japonia Japonia a confirmat aparitia unui al doilea caz de îmbolnavire cu noul coronavirus din China, a anuntat vineri Ministerul japonez al Sanatații, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.



Infecția a fost confirmata la un barbat din 40 de ani, care locuiește în Wuhan - orașul chinez din centrul focarului - și a calatorit în Japonia, a transmis Ministerul Sanatații într-un comunicat.



Barbatul, care a sosit duminica în Japonia, este în prezent internat în spital, a precizat Ministerul.



Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus…

