- Cel putin sapte persoane au fost ucise luni in apropiere de San Francisco in doua atacuri armate care par sa fi fost comise de aceeasi persoana. Autoritatile locale au reținut un suspect, noteaza AFP. Ambele atacuri armate au avut loc in ferme apropiate una de cealalta, au precizat posturile locale…

- Naomi Osaka, fost numar 1 in clasamentul WTA, a anunțat motivul care sta la baza retragerii de la Australian Open 2023. Jucatoarea de tenis din Japonia este insarcinata cu primul ei copil. Deținatoare a patru titluri de Grand Slem, Naomi Osaka a anunțat sambata trecuta ca e retrage de la primul Grand…

- Jucatorul galez și-a confirmat luni retragerea, in doua mesaje emoționante, postate pe rețelele de socializare. Fostul star al lui Real Madrid a anunțat ca pune capat carierei, care i-a adus cinci Ligi ale Campionilor, trei titluri in La Liga și trei Cupe Mondiale pentru Cluburi, potrivit DailyMail…

- Trei oficiali americani au afirmat ca evaluarile preliminare au sugerat ca racheta care a ajuns in Polonia a fost lansata de fortele ucrainene asupra uneia rusesti care a vizat teritoriul ucrainean in timpul atacului de marti. Oficialii au vorbit sub rezerva anonimatului deoarece nu erau autorizati…

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca, odata cu achizitionarea Twitter, miliardarul Elon Musk a cumparat o platforma de social media care improasca minciuni in intreaga lume, transmite Reuters.