- Al doilea angajat ranit grav in explozia de la rafinaria Petromidia a murit in Germania, unde a fost transferat in 5 iulie, anunța grupul KMG, care deține rafinaria. „Dragi colaboratori, din pacate, cu regret va confirmam faptul ca al doilea angajat Rompetrol Rafinare – transferat anterior la o unitate…

