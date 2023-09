Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, afirma ca in perioada urmatoare va primi o analiza referitoare la oportunitatea impartirii anului scolar in module, ea anuntand ca din anul scolar 2024-2025 se va decide daca acest sistem va fi mentinut.„Pentru module am promis, atunci cand am preluat mandatul, o…

- Anul scolar 2023-2024 incepe la data de 11 septembrie 2023, se incheie la data de 31 august 2024 si are o durata de 36 de saptamani de cursuri. Prin exceptie, se stabilesc urmatoarele: pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar are o durata de 34 de saptamani de cursuri…

- Anul scolar 2023-2024 incepe la data de 11 septembrie 2023, pentru cei aproximativ 2.700.000 de elevi, se incheie la data de 31 august 2024 si are o durata de 36 de saptamani de cursuri, transmite Agerpres.

- Incepe școala in 11 septembrie: Structura anului școlar 2023-2024. Minivacanța la sfarșitul lunii noiembrie. Calendarul examenelor Elevii se intorc la cursuri in 11 septembrie. Anul scolar 2023-2024 va avea 36 de saptamani de cursuri. Primul modul de cursuri are șapte saptamani, pana in 27 octombrie.…

- Profesor universitar din Apuseni despre pacanele, pariuri și droguri, la inceput de an școlar: „Pe cand eram elev, doua saptamani, la inceputul școlii eram la cules” Profesor universitar din Apuseni despre pacanele, pariuri și droguri, la inceput de an școlar: „Pe cand eram elev, doua saptamani, la…

- CALENDAR an școlar 2023-2024 in ALBA și alte județe: prima zi de școala, perioadele de cursuri și vacanțele pentru elevi Calendar an școlar 2023-2024: Și in anul școlar urmator, este stabilita o vacanța, in februarie, cu perioada aleasa la nivelul fiecarui inspectorat județean. Astfel, structura anului…

- Anul școlar 2023-2024 va avea 36 de saptamani, iar elevii vor avea cinci vacanțe. Prima dintre ele este la aproape doua luni de la inceperea anului școlar, mai exact la finalul lunii octombrie.

- Programul Incluziune și Demnitate sociala va finanța acțiuni de incadrare și menținere pe piața muncii, echipe de servicii mobile, tehnologii asistive, terapii, furnizarea de servicii de viața independenta pentru persoanele cu dizabilitați care parasesc sistemul instituționalizat și locuințe individuale…