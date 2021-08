Al cincilea weekend consecutiv de proteste în Franța: Sunt așteptați sute de mii de manifestanți Oponentii permisului sanitar ies din nou în strada sâmbata în Franta pentru al cincilea weekend consecutiv, peste 200 de manifestatii fiind prevazute sa aiba loc pe tot cuprinsul tarii, la câteva zile dupa intrarea în vigoare a obligativitatii de a prezenta acest permis în cea mai mare parte a locurilor publice, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Autoritatile se asteapta la participarea a "circa 250.000 de manifestanti" în toata tara, potrivit unei surse politienesti. Saptamâna trecuta, participarea a fost de peste 237.000, conform Ministerului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

