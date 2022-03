Al cincilea val Covid. Până când vom trăi cu virusul? Greu de raspuns, cazurile Covid-19 sunt in creștere in mai multe țari europene și in intreaga lume. Creșterile sunt vizibile din nou in Franța, Italia și Regatul Unit. Ratele de infecție atat in ​​Austria, cat și in Germania eclipseaza valurile anterioare ale virusului (pe baza cazurilor la milion). China se confrunta cu noi maxime in […] The post Al cincilea val Covid. Pana cand vom trai cu virusul? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Cazurile de Covid sunt in creștere in Europa, un numar tot mai mare fiind atribuit prevalenței unei subvariante „stealth” a tulpinii omicron. Au crescut dramatic in Regatul Unit in ultimele saptamani, in timp ce Germania continua sa marcheze un record de infecții zilnice cu peste 250.000 de cazuri noi…

- Intrebat despre cresterea numarului de cazuri in Franta, Germania, Italia si Austria, dar si despre situatia din China, ministrul Sanatatii a spus ca sunt situatii cu totul diferite, potrivit romaniatv.net Ministrul a explicat rațiunea pentru care starea de alerta nu a mai fost prelungita, ceea ce a…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca un eventual val 6 al pandemiei de Covid-19 poate fi luat in calcul doar din toamna. El spune ca acesta ar presupune o alta tulpina care sa se transmita susținut in comunitate. „Un eventual val șase, dupa opinia noastra, poate fi luat in calcul sau se poate…

