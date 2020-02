Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia virusului gripal din China se raspandeste cu rapiditate, dar nu este o pandemie, a declarat marti seara Bruce Aylward, un oficial din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), notand ca in China numarul cazurilor a inceput sa scada."Este vorba de o epidemie care se raspandeste…

- Ministerul egiptean al Sanatații a anunțat vineri inregistrarea primului caz de infectare cu nou coronavirus pe continentul african, scrie AFP. Persoana infectata nu este un egiptean, a precizat ministerul, intr-un comunicat, fara a menționa insa naționalitatea sa.Organizația Mondiala a Sanatații (OMS)…

- Epidemia provocata de coronavirusul din China s-ar putea incheia in aprilie, a declarat marti cel mai inalt consilier din sectorul medical al acestei tari, Zhong Nanshan, dar numarul deceselor a depasit 1.000, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca lumea trebuie sa considere coronavirusul…

- Alerta maxima in Japonia, inainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo. Organizatorii competiției care se va desfașura intre 24 iulie și 9 august in capitala Japoniei au anuntat infiintarea unui grup de lucru pentru combaetrea coronavirusului.Conform Reuters, obiectivul acestui grup de lucru este sa "analizeze…

- 46 de noi victime a facut coronavirusul in 24 de ore, iar numarul persoanelor infectatea crescut cu 2.000. Pana acum, virusul a ajuns in 21 de țari, Marea Britanie și Rusia fiind ultimele care au confirmat, ieri, cazuri de coronavirus.De la 213 decese, ieri, s-a ajuns, in 24 de ore, la 259, iar de la…

- "Nu am luat niciodata in considerare anularea Jocurilor Olimpice. Tokyo 2020 va continua sa colaboreze cu Comisia Olimpica Internaționala și cu celelalte organizații adiacente și vom analiza orice masura va fi necesara. Pregatirile pentru Tokyo 2020 vor continua. Este firesc ca IOC (n.red. Comisia…

- O echipa de oameni de stiinta din Australia a anuntat miercuri dezvoltarea cu succes a unei versiuni de laborator a noului tip de coronavirus. Este prima creata in afara teritoriului Chinei. , o realizare care ar putea contribui la combaterea raspandirii globale a bolii, potrivit Reuters.Cercetatorii…

- Maladia a aparut luna trecuta in marele oraș Wuhan (11 milioane de locuitori) și a starnit temeri de o noua resurgența a SARS, care a ucis peste 600 de persoane in China continentala și in Hong Kong intre 2002 și 2003.Este vorba de un coronavirus din familia SARS, care conține un mare numar…