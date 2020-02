Calugaru Daria Maria l-a șocat pe Smiley cu mișcarile sale pe hoverboard. Coregrafia fara cusur i-a adus nu doar 4 de DA, dar și aprecierea tuturor pentru curajul și inventivitatea de care a dat dovada și marele Golden Buzz oferit de Smiley și Bartoș.

Daria Calugaru are 12 ani și este din Hunedoara. "Acum un an, mi-am cumparat un hoverboard. Inițial, m-am uitat sa vad la ce se face in America, sa imit. Apoi am inceput sa am propriile scheme. Așa ca pot sa spun ca sunt autodidacta. Mai sunt si altii care fac scheme, dar nu le includ in coregrafii. Totul este facut de mine”, a explicat…