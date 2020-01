Al cincilea caz de coronavirus a fost confirmat în Statele Unite Al cincilea caz de coronavirus a fost confirmat în Statele Unite, fiind al treilea caz confirmat în SUA duminica, au informat oficiali din domeniul sanatații, relateaza Mediafax citând site-ul postului ABC News. Cel mai recent caz a fost anunțat din Arizona. Celelalte doua cazuri anunțate duminica se afla în California. Ambii pacienți au fost descriși ca fiind turiști care se întorc din Wuhan, China, considerat punctul zero al declanșarii infecției cu noul coronavirus. Oficialii au adaugat ca deocamdata nu exista o amenințare pentru publicul larg. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Al treilea caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat in Statele Unite, in comitatul Orange din statul american California, au anunțat autoritațile medicale, relateaza agenția Reuters, conform Mediafax.Individul, un calator din Wuhan, China, a fost plasat in carantina intr-un spital…

- Primul caz de coronavirus a fost confirmat in Canada, la un barbat care a sosit recent in aceasta țara din China, inițial zburand de la Wuhan la Guangzhou, iar de aici a zburat la Toronto, relateaza site-ul cotidianului The Independent, scrie Mediafax.Centrul Sunnybrook de Științe Medicale…

- UPDATE – Autoritatile chineze au decis sa construiasca un al doilea spital, de 1300 de locuri, pentru a trata cazurile de coronavirus in epicentrul epidemiei, Wuhan. Un prim spital cu 1000 de paturi este deja in constructie in acest oras de 11 milioane de locuitori, care se afla in carantina. Si Hong…

- Franta confirma doua cazuri de coronavirus - primele diagnostice din Europa. Ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, a declarat vineri ca doua cazuri de coronavirus au fost diagnosticate in Franta, un caz in sud-vestul orasului Bordeaux si un altul la Paris. Ambii pacienti au fost recent in China.…

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…

- Un calator din China a fost diagnosticat in orasul american Seattle cu coronavirusul provenit din orasul chinez Wuhan,a declarat marti un oficial al Centrului pentru Preventia si Controlul Bolilor din Statele Unite, transmite Reuters.

- Un prim caz de coronavirus provenind din China a fost depistat în SUA, în apropiere de orașul Seattle, au anunțat marți autoritațile sanitare americane, potrivit AFP.Anterior, și postul de televiziune CNN a anunțat, citând surse din cadrul Centrului american pentru Controlul…

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor a depistat in Statele Unite primul caz de coronavirus provenind din China, urmand sa faca un anunt oficial marti seara, afirma surse citate de CNN.Primul caz de coronavirus provenind din orasul chinez Wuhan a fost depistat in statul…