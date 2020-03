Al 9-lea caz de coronavirus confirmat în România ​Al 9-lea caz de coronavirus a fost confirmat în România, un barbat de 40 de ani din Hunedoara, care se afla în izolare la domiciliu din 26 februarie, când revenise în țara din Bergamo.

Barbatul va fi internat la Spitalul de boli infecțioase din Timișoara și a fost declanșata ancheta epidemiologica pentru identificarea tuturor persoanelor cu care s-a aflat în contact. Cazuri de infectare cu coronavirus confirmate în România:

1. Primul caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat în România pe 26 februarie.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- In ultima saptamana, din 26 februarie 2020 pana vineri, 6 martie 2020, NOUA cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate pe teritoriul Romaniei, in șase județe: Gorj, Timiș, Maramureș, Suceava, Olt și Hunedoara. In afara țarii, din 13 februarie 2020 pana in prezent au fost confirmate cinci cazuri…

- In ultima saptamana, din 26 februarie 2020 pana vineri, 6 martie 2020, NOUA cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate pe teritoriul Romaniei, in șase județe: Gorj, Timiș, Maramureș, Suceava, Olt și Hunedoara. In afara țarii, din 13 februarie 2020 pana in prezent au fost confirmate cinci cazuri…

- CORONAVIRUS Statistica oficiala. Cați cetațeni romani sunt infectați cu COVID-19. Cazuri confirmate in Romania Evoluția CORONAVIRUS in Romania. In ultima saptamana, din 26 februarie pana vineri, 6 martie, noua cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate pe teritoriul Romaniei, in șase județe:…

- Pacientul este un barbat de 40 de ani din Hunedoara.Acesta se afla in izolare la domiciliu inca din 26 februarie.S-a intors din Italia recent, din Bergamo.Dupa ce a anunțat ca are febra și o stare proasta, s-a decis internarea la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara.Acesta este al doilea caz…

- Pacientul este un barbat de 40 de ani, care se afla in izolare la domiciliu din 26 februarie, deoarece a revenit in țara din Italia. Autoritațile anunța un nou caz de corovanirus. Pacientul este un barbat de 40 de ani din Hunedoara, care se afla in izolare la domiciliu din 26 februarie deoarece a revenit…

- O colega de clasa a tanarului de 16 ani din Timișoara a fost confirmata pozitiv cu coronavirusul Covid-19 și va fi transferata la spitalul Victor Babeș din Timișoara, anunța Grupul de Comunicare Strategica intr-un comunicat remis presei, potrivit hotnews. „In urma testelor realizate la Timișoara, in…

- Alți doi pacienți care au fost infectați cu coronavirus au fost declarați vindecați de medici, dupa ce doua teste efectuate la intervale de 24 de ore au avut rezultat negativ. Este vorba de femeia de 38 de ani și barbatul de 48 de ani din Timișoara, care venisera din Italia cu același avion. In acest…

- Al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19 a fost confirmat marti, un barbat de 47 de ani care a calatorit in acelasi avion cu femeia din Timisoara deja diagnosticata cu coronavirus. ”Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din Timisoara, care a fost contact cu…