Grupul de comunicare Strategica a anuntat ca s-a inregistrat al 86-lea deces cauzat de noul coronavirus. Este vorba despre o femeie, de 45 de ani, din Targu Neamț, județul Neamț. S-a prezentat in data de 30.03.2020 la CPU Targu Neamț unde s-a pus diagnosticul de AVC cu hemiplegie stanga. Pacienta a fost transferata la SJ UPU Piatra Neamț unde a decedat in data de 30.03.2020 ora 14:45. Deoarece pacienta a avut contact cu persoane venite din Italia, a fost recoltat exudat in data de 30.03.2020 al carui rezultat a fost pozitiv COVID-19 in data de 31.03.2020.