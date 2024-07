Stiri pe aceeasi tema

- Un al treilea razboi mondial iminent? Un atac cibernetic major lansat de elitele globale?- teoriile conspiratiei se raspandesc pe internet dupa ce o pana informatica fara precedent la sistemul Microsoft a provocat probleme la nivel global la numeroase companii, intre care unele din

- Teoriile conspirației abunda dupa evenimentul de vineri, cand pana informatica provocata de actualizarea unor aplicații Microsoft a provocat daune majore la nivel global. Oamenii au acum suspiciuni ca ar putea veni un al treilea razboi mondial sau ca atacul cibernetic a fost lansat de elitele globale.

- Un al treilea razboi mondial iminent? Un atac cibernetic major lansat de elitele globale?- teoriile conspiratiei se raspandesc pe internet dupa ce o pana informatica fara precedent la sistemul Microsoft a provocat probleme la nivel global la numeroase companii.

- Clarvazatorul brazilian Athos Salome, supranumit „Nostradamus cel viu”, a prezis o „pana tehnologica de trei zile” in 2024, potrivit Daily Mail Online, iar acum susține ca ar urma un conflict la scara larga, asemanator unui al treilea razboi mondial.

- UPDATE 1: Experții spun ca probabil este cel mai sever astfel de incident din istorie. Traficul aerian este grav perturbat in toata lumea. Pe aeroportul Henri Coanda, pana acum au intarzieri șapte zboruri Wizz Air. UPDATE 2: Experții in securitate considera problema Microsoft drept unul dintre cele…

- Cu puține detalii publicate despre tentativa de asasinat impotriva lui Trump, teoriile conspirației se raspandesc rapid pe internet. Afirmațiile false și nesusținute au explodat online, dupa tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump in timpul unui miting de campanie in Pennsylvania, relateaza postul…

- Ministrul de externe turc, Hakan Fidan, a avertizat cu privire la riscul unui razboi mondial, dupa vizite efectuate in China si in Rusia, confirmand interesul Ankarei de a se apropia de tarile BRICS in aceasta situatie, relateaza EFE, potrivit Agerpres.

- In urmatoarele 3-4 luni "va incepe al treilea razboi mondial", a declarat președintele sirb Aleksandar Vucic intr-un interviu pentru revista elvețiana Weltwoche. "Cred ca sintem foarte aproape de un conflict global. Mai sint cel mult trei sau patru luni pina atunci!" - a declarat Vucic.