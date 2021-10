Al 25-lea film din seria „James Bond” s-a menţinut pe primul loc în box office-ul românesc de weekend „Nu e vreme de murit/ No Time to Die”, al 25-lea film din seria „James Bond”, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend. Cu incasari de 589.427 de lei in al doilea weekend de la lansarea in cinematografele romanesti, totalul geenrat pana in prezent a depasit 2,3 milioane de lei, potrivit cifrelor publicate de Cinemagia. Ultimul film cu Daniel Craig in rolul Agentului 007 ii are in distributie pe Rami Malek, Lashana Lynch, Lea Seydoux, Ana de Armas, Ben Whishaw si Christoph Waltz. Locul al doilea in box office-ul romanesc de weekend a fost ocupat de animatia „Familia Addams… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

