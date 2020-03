Stiri pe aceeasi tema

- A fost inregistrat decesul numarul 25.Este vorba despre un barbat in varsta de de 81 ani, din Bucuresti, internat prin Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului SF Ioan in 26.03.2020, ulterior transferat la Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals, acolo unde s a inregistrat in data de 27.03.2020…

- A fost inregistrat decesul numarul 25 in Romania al unui pacient infectat cu coronavirus. Este vorba despre un barbat in varsta dede 81 ani, din București, internat prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului SF IOAN in 26.03.2020, ulterior transferat la Institutul Național de Boli Infecțioase…

- A fost inregistrat al 18-lea deces in Romania, al unei persoane infectate cu coronavirus. Este vorba despre o femeie in varsta de 76 ani, din judetul Cluj, internata in 20 martie, in Spitalul Huedin. Pacienta a fost transferata in data 22 martie in secția ATI a Spitalului de Boli Infectioase Cluj,…

- A fost inregistrat al șaptelea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19), a informat Grupul de Comunicare Strategica, luni seara, la ora 20.08. Este vorba despre un barbat in varsta de 65 ani, internat la Spitalul Universitar București, confirmat pozitiv sambata, 21 martie. Pacientul…

- A fost inregistrat al 6-lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19), a informat luni, la ora 18.41, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat de 64 de ani, din Arad, care a fost internat de vineri, 20 martie, in stare grava la Spitalul Județean Arad, intubat…

- In aceasta seara s-a inregistrat al treilea deces pe teritoriul Romaniei al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, este vorba despre un barbat in varsta de 70 de ani care a fost internat in Spitalul Județean Piatra Neamț. A fost confirmat…

- A fost inregistrat primul deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei, transmite Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba de pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18 martie 2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași și transferat in aceeași data la…

- Doua noi cazuri de infecție cu coronavirus au fost confirmate in Romania, fiind vorba de o femeie de 73 de ani din Buzau și de un barbat de 60 de ani din București, numarul persoanelor imbolnavite cu acest nou tip de virus ajungand la 17. Femeia in varsta de 73 de ani din municipiul Ramnicu Sarat…