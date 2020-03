Al 13-lea caz de infectare cu coronavirus din România Al 13-lea caz de infectare cu coronavirus din Romania a fost confirmat sambata seara, fiind al patrulea intr-o singura zi. ”Un nou caz de infectare cu Covid 19 a fost confirmat in aceasta seara. Este al 13- lea caz de infectie cu noul coronavirus la nivel national. Este vorba despre un barbat de 72 ani, […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

