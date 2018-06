Stiri pe aceeasi tema

- Grupul olandez AkzoNobel va prelua integral producatorul de vopsele si tencuieli de­co­rative Fabryo, controlat de fondul suedez de in­vestitii Oresa Ventures. Fabryo a incheiat 2017 cu afaceri de 45 milioane euro. Tranzactia include doua fabrici si sase centre de distributie de…

- Grupul EcoSud, lider in gestionarea și tratarea deșeurilor, ce deține o cota de piața de peste 20% in Romania in acest domeniu, continua seria investițiilor in protecția mediului și managementul deșeurilor prin construirea Celulei 6 și modernizarea Depozitului Ecologic Mofleni.Lucrarile de…

- Sorin Chinde și-a construit o cariera de invidiat in industria feroviara. In aceasta vara se implinesc exact trei decenii de la absolvirea Facultații de Transporturi din cadrul Politehnicii București, perioada in care a activat atat in sectorul feroviar de stat, cat și in cel privat. El a preluat in…

- La finalul saptamanii trecute, Diageo, lider mondial pe piata bauturilor alcoolice premium, in parteneriat cu PPD Romania, lider pe piata de distributie a bauturilor alcoolice premium si cu sustinerea Mega Image, au dat startul campaniei “Ramai tu insuti!”. Razvan susține consumul responsabil de alcool.…

- Grupul ECO SUD SA a preluat, incepand de luni, 16 aprilie 2018, gestiunea deșeurilor in județul Bacau, in urma unei licitații organizata de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare (ADIS). Soluția Eco Sud fost desemnata caștigatoare pentru excelența in servicii dar și a responsabilitații…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a fost intrebata, miercuri seara, la Digi 24, despre lipsa de pe piata a medicamentului Cisplatin, necesar bolnavilor de cancer, iar aceasta a precizat ca s-au luat masuri pentru asigurarea acestei denumiri comerciale. "Am identificat cateva medicamente…

- Fondul de investitii SEB Investment Management AB din Suedia a preluat 8,45% din capitalul Purcari Wineries, companie care s-a listat la BVB in februarie. Tranzactia a avut loc pe 15 februarie, fondul preluand 1,6 milioane de actiuni. Producatorul de vinuri fondat de Victor Bostan…

- Activitatea investitorilor naționali pe piața imobiliara din Romania a reprezentat doar 4% din volumul de aproximativ 960 mil. euro inregistrat anul trecut, potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara Collers International.