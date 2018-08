AKH în România. Eugen Teodorovici: Discuțiile trebuie purtate în acest fel! Eugen Teodorovici a declarat ca statul roman, prin Ministerul Finanțelor, platește peste o suta de milioane de euro pe an celebrului spital din Austria. Pentru a reduce cheltuielile, dar și pentru a crea avantaje pacienților și medicilor noștri, ministrul susține ca trebuie sa existe o discuție in care sa spitalul sa deschida o clinica și in Romania. "Hai sa vedem cum gasim un proiect comun" "Platesc la un spital renumit din Austria cam o suta și ceva de milioane de euro pe an pentru pacienții noștrii de acolo. (n.r. la AKH). Pai atunci, 'domnul spital din țara respectiva, eu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

