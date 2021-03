Akebono de la ”Puterea Dragostei” a fost trimis forțat fie la Colegiul Ortodox, fie sa presteze munca in folosul comunitații. Decizia justiției vine dupa ce tanarul a fost prins la volan fara permis, in Galați. Akebono de la Puterea Dragostei a primit o lovitura la tribunal Alexandru Claudiu Laurențiu, cunoscut sub numele de Akebono, a […] The post Akebono de la Puterea Dragostei, lovitura la tribunal. Decizia judecatorilor appeared first on IMPACT .