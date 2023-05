Akdemir Prod SRL a obtinut o autorizatie de construire de la Primaria Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta a eliberat o autorizatie de constuire pentru Profi Rom Food SRL care investeste la magazinul din zona Tomis III. Mai precis, prin AC 413 din data de 17 mai 2023, firma Profi Rom Food amplaseaza semnalistica exterioara ndash; reclame luminoase si panouri polyplan la magazinul de pe…

- Documentatia are o valabilitate de 12 luni. Primaria Constanta a eliberat un document de urbanism pentru societatea Winman SRL, care are sediul in municipiu. Conform CU 1344 din 4 mai 2023, firma amintita doreste sa efectueze amenajari interioar esi exterioare la corpurile C1,C3 si C4, realizare supanta…

- Mai exact, vorbim de CU 1046 din data de 4 aprilie 2023, prin care compania amintita mai sus doreste sa construiasca o spalatorie auto tip self service Primaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru Almar Interconect SRL, care investeste pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta. Mai…

- Firma a fost infiintata in anul 2012, conform datelor furnizate de catre Registrul Comertului Primaria Constanta a eliberat doua autorizatii de construire pentru firma La Contesa Resort SRL, prin Cojocaru Vladut administrator , care doreste sa investeasca in zona Parc Tabacarie. Cele doua autorizatii…

- Documentul are o valabilitate de 12 luni Primaria Constanta a eliberat un Certificat de Urbanism pentru firma ANM Lake Resort SRL, care doreste sa investeasca in municipiul Constanta. Conform CU 1000 din data de 30 martie 2023, firma doreste sa construiasca pe terenul cu numar cadastral 234281. Este…

- Primaria Constanta a eliberat o autorizatie de construire pentru Arhiepiscopia Tomisului.Mai exact, vorbim de AC 216 din data de 7 martie 2023, in ceea ce priveste Palatul Arhiepiscopal de pe strada Arhiepiscopiei din zona peninsulara. Se refera la lucrari de interventie in prima urgenta pentru punerea…

- Atribuirea a avut loc la data de 28 februarie 2023, iar firma castigatoare este LCS Ideal Top Construct SRL Primaria Negru Voda a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru executia de lucrari in vederea realizarii obiectivului de investitii "Cantitati suplimentare de lucrari pentru…

- Autorizatie de construire pentru Plasty Prod SA, care va edifica un imobil in municipiul Constanta.Prin AC 181 din data de 28 februarie 2023, Plasty Prod SA va construi o hala industriala pe strada Industriala nr. 9b, Constanta, iar documentul este valabil 24 de luni.Plasty Prod SA a solicitat eliberarea…