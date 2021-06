Stiri pe aceeasi tema

- ”Heart Attack” reprezinta o colaborare unica intre Akcent și Olivia Addams, superstarul momentului, care a reușit sa fie no. 1 in Shazam Polonia. “Ma bucur ca am ocazia sa lansez un cantec cu Olivia una din cele mai internaționale voci din Romania. Cantecul a capatat magie atunci cand a inregistrat…

- Sickotoy, unul dintre cei mai cunoscuți producatori din industria muzicala romaneasca și-a unit forțele cu un alt artist și producator muzical proeminent, Randi, iar impreuna lanseaza piesa “Dancin’ To Forget”. Beat-urile pregnante ale lui Sickotoy, amprenta deja cunoscuta in peisajul muzical din Romania,…

- Holy Molly lanseaza „Gangster”, in colaborare cu producatorii ruși, Cosmo & Skoro. Piesa este inspirata din personalitatea colorata a artistei și de filme, avand o nota de „nebunie”, exact ca in cazul personajului Harley Quinn.

- Tim Arisu, nascut in Belgia, a revenit acum cu o noua piesa “High on Sunday” cu Tobi Ibitoye, cantaret si compositor din Romania. Noua piesa construieste o imagine despre cum se simte fericirea pura si activeaza instantaneu bucuria ta interioara. Tim spune despre piesa:”High on Sunday” defineste perfect…

- Formatia britanica Coldplay a lansat "Higher Power" pe platformele de streaming iar videoclipul a fost publicat pe YouTube. Muzicienii au prezentat noua compozitie in premiera cu ajutorul astronautului francez Thomas Pesquet, aflat pe Statia Spatiala Internationala pentru o misiune de 6 luni.…

- Beat-uri dinamice și o piesa cu multa energie care suna perfect pentru vara care se apropie ,”Cool Me Down” este cea mai fresh colaborare dintre Gromee, DJ și producator de top din Polonia și INNA. “Cool Me Down” este disponibila pe toate magazinele digitale și s-a lansat cu videoclip oficial, regizat…

- Dupa succesul inregistrat atat pe radio, cat și pe platformele digitale, cu single-ul Cum era, Nane și Delia revin cu o noua colaborare de excepție. Artiștii lanseaza In Rai, o piesa de dragoste, care acapareaza atenția de la prima ascultare. Piesa a fost lansata exclusiv pe digitale timp de o saptamana,…

- Astrid S face echipa cu noua stea daneza, Maximilian, pentru o versiune fresh a super hit-ului “Hurts So Good”, produs de Kina. Producatorul lo-fi, Kina, a re-prelucrat piesa și a adus impreuna timbrele vocale ale lui Astrid și Maximillian. Versiunea originala a single-ului “Hurts So Good” (lansata…