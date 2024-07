AJVPS Mureș monitorizează cu drona activitățile de pescuit AJVPS Mureș a inceput organizarea acțiunilor de monitorizare a activitații de pescuit, in vederea prevenirii și combaterii actelor ilegale pe linie de pescuit și a actelor daunatoare faunei piscicole (poluarea), folosind drona din dotarea asociației. Acțiunile se desfașoara cu precadere in zonele interzise cuprinse in Ordinul de Prohibiție 2024( https://www.ajvpsmures.ro/zonele-interzise.php ). Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

