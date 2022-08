Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a majorat in medie cu 50% valoarea ajutoarelor de urgenta care vor fi acordate in acest an familiilor sau persoanelor singure afectate de inundatii, alunecari de teren sau fenomene meteorologice periculoase, informeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. Masura adoptata miercuri a fost…

- Un canal colector in lungime de 4,25 km din Sebeș va fi curațat și decolmatat, pentru evitarea riscului de inundații Administrația locala din Sebeș vrea sa curețe și sa decolmateze un canal colector in lungime de 4,25 km, pentru evitarea riscului de inundații a proprietaților aflate in zona. Serviciul…

- De la 1 iulie, valoarea tichetelor de masa creste la 30 de lei De astazi, valoarea tichetelor de masa crește la 30 de lei, însa firmele vor putea acorda aceasta suma maxima inclusiv pentru zilele lucrate în luna iunie. Prevederea este inclusa în Legea privind acordarea biletelor…

- Executivul a aprobat normele de aplicare a prevederilor Legii nr.111/2022 privind reglementarea activitatilor prestatorului casnic, care stabilesc modalitatea de acordare a tichetelor de activitati casnice, modul in care beneficiarul casnic le poate utiliza, precum si modalitatea de preschimbarea…

- ANM a anunțat cod portocaliu de vreme severa imediata in județul Hunedoara, respectiv cod galben de inundații in județele Arad și Bihor. Fenomene meteorologice asteptate in județul Hunedoara intre orele 16.30 și 17.30 cuprind: grindina de dimensiuni medii și posibil mari, averse torențiale ce vor acumula…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, la inceputul ședinței de Guvern, ca emiterea voucherelor sociale pentru persoanele vulnerabile a inceput. De asemenea Guvernul a aprobat si acordarea, in luna iulie, a unui ajutor financiar de 700 de lei, de care vor beneficia 3,3 milioane de pensionari. ”Continuam…

- Ajutorul de stat vine in intampinarea a peste 3 mii de transportatori de marfa și persoane din Romania și este acordat pe fondul creșterii prețurilor la combustibili. Acest sprijin aprobat saptamana aceasta de Guvern consta intr-un imprumut nerambursabil, valoarea fiind de 50 de bani pentru fiecare…

- Proiectul de ordonanța a fost adoptat de Guvern in ședința de luni. Ajutorul social ar fi destinat celor pe care creșterea prețurilor la alimente, energie electrica și nu numai le-au afectat in mod grav nivelul de trai.