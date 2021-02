Stiri pe aceeasi tema

- Activisti pentru drepturile omului din Ucraina au reusit sa obtina imagini din camerele de tortura ale separatistilor prorusi din Donbas. Imaginile, publicate initial pe Telegram, sunt socante, sugerand ca detinutii sunt mutilati cu instrumente chirurgicale, batuti cu ciocanul si supusi socurilor electrice.…

- Seful delegatiei ucrainene in Grupul de contact trilateral pentru solutionarea conflictului din Donbas, Leonid Kravciuk, a declarat ca Rusia a transformat Crimeea si zonele ocupate din estul Ucrainei intr-un mare avanpost militar si a amintit ca Moscova incalca in mod constant dreptul international.

- Sunt necesari mai multi pasi pentru a proteja o fragila incetare a focului in estul Ucrainei, pe masura ce cresc violarile acordului, a declarat pentru Reuters ministrul suedez de externe Ann Linde miercuri in timpul unei deplasari in regiune, potrivit Agerpres. Linde a fost in prima sa vizita…

- Moscova nu se pregateste in niciun fel pentru inaugurarea noului presedinte ales american Joe Biden miercuri la Washington, dar conteaza pe relatii bune cu Statele Unite ale Americii, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS.…

- Un joc video ucrainean descrie rutina zilnica a unui soldat in estul controlat separatist al țarii, unde rebelii susținuți de Rusia și forțele ucrainene lupta de ani de zile, relateaza Euronews. „The Point of No Return” este destinat sa-i ajute pe alții sa ințeleaga provocarile cu care se confrunta…

- Unii ruși și-au exprimat vineri frustrarea pe rețelele de socializare, dupa ce ce 300.000 de doze de vaccin Sputnik V COVID-19 din țara au fost furnizate Argentinei, argumentand ca ar trebui puse la dispoziție mai multe doze celor din țara, relateaza Reuters.Deși vaccinuleste disponibil la Moscova,…

- Kremlinul acuza SUA de ”razboi hibrid”, dupa impunerea de sancțiuni vizand gazoductul Nord Stream 2, care face legatura intre Rusia si Germania Sanctiunile americane vizand gazoductul Nord Stream 2, ce urmeaza sa faca legatura intre Rusia si Germania, reprezinta un act de "razboi hibrid",…

