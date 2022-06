Stiri pe aceeasi tema

- Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.74/2022 se acorda o singura data, in luna iulie, acelor beneficiari ai caror venituri lunare cumulate sunt mai mici de 2.000 de lei, precizeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, intr-un comunicat postat miercuri pe pagina sa de Facebook.

- Sprijinul financiar pentru reducerea timpului de munca (programul Kurzarbeit), destinat angajatorilor si altor entitati economice, a fost prelungit pana la 31 decembrie 2022, informeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), intr-un comunicat transmis luni AGERPRES. Fii la curent…

- Dosarele persoanelor cu dizabilitati vor fi centralizate intr-un sistem informatic de management al cazurilor, iar acest lucru va permite accesarea online a documentelor si afisarea locurilor disponibile in centrele rezidentiale si nerezidentiale, a anuntat, joi, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale…

Bani mai mulți pentru asociatiile care furnizeaza servicii sociale persoanelor vulnerabile: Ce sume vor fi acordate Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), a anuntat in cursul…