- ”In sedinta de Guvern din data de 8 octombrie 2020 a fost adoptata Hotararea pentru modificarea art.19 alin.(7) din HG nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor. ​Prin prezentul act normativ se suplimenteaza valoarea totala maxima a ajutorului de…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale vrea sa majoreze la 65 milioane de lei schema de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, de la 54,04 milioane lei cat era prevazut initial, potrivit unui proiect de Hotarare pentru modificarea art.19 alin.(7) din Hotararea Guvernului nr. 1179/2014…

- "Suma alocata ajutorului de stat pentru anul 2020 este de maximum 65 milioane lei, din care 30 milioane lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine si ecvine, respectiv 35 milioane lei pentru speciile ovine si caprine, si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin centrele judetene, efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, pentru cererile depuse in luna iulie 2020, potrivit unui comunicat al institutiei, remis, marti, AGERPRES.Platile sunt cele aferente serviciilor…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) efectueaza, incepand de joi, platile aferente ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, pentru cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna mai a anului 2020, informeaza institutia.Suma totala autorizata la plata…

- Guvernul majoreaza cu aproape 101,9 milioane lei, la 629,9 milioane lei, fonduri necesare platii ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura in perioada 1 ianuarie 2020 – 31 martie 2020, potrivit unei Hotarari aprobata in sedinta de miercuri a Executivului.…