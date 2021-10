Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat un deficit de 1,27 miliarde euro in comertul cu produse agroalimentare, in primul semestru din acest an, cu peste 31% mai mare, fața de perioada similara din 2020, potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Țara noastra exporta cereale și importa,…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) anunța ca a fost postat in dezbatere publica pe site-ul propriu proiectul de Hotarare a Guvernului privind modificarea art. 10 din Hotararea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a publicat, pentru dezbatere, un proiect de Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1731/ 2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis “Sprijin acordat microintreprinderilor si intreprinderilor…

- Valoarea totala a Programului National Apicol 2020-2022 creste cu 12%, la 168,639 milioane lei, de la 152,419 milioane lei, potrivit unei hotarari adoptate in sedinta de Guvern de joi, 19 august, informeaza, intr-un comunicat, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). „In sedinta de Guvern…

- Bugetele Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus vor fi suplimentate cu cate 200 de milioane de lei fiecare, in perioada urmatoare, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat de presa transmis. In timp ce Programul Rabla Plus va primi buget suplimentar din 21 august, Programul…

- Guvernul a aprobat un ajutor de stat de 390 milioane privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Suma este mult mai mica fața de cea acordata in 2020. Hotararea a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial al Romaniei: „suma alocata…

- Valoarea totala a schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura a fost majorata la 393,089 milioane de lei, pentru asigurarea resurselor financiare necesare realizarii platilor aferente perioadei 1 ianuarie 2021 - 31 martie 2021, a anuntat, miercuri, Ministerul…

- Romania a importat zaharuri si produse zaharoase de 83,02 de milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in crestere cu peste 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, scrie Agerpres. Valoarea importurilor de zaharuri si produse zaharoase…