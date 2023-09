Stiri pe aceeasi tema

- Locuri de munca la stat in Alba: Unde se mai angajeaza la buget in aceasta perioada. Condiții necesare In județul Alba, in aceasta perioada sunt cateva locuri de munca la stat vacante, care pot fi ocupate prin concurs. Mai jos puteți vedea lista cu locurile de munca disponibile și ce cerințe exista…

- Pentru a beneficia indemnizația de șomaj sunt necesare urmatoarele acte: • Cerere-tip; • Actul de identitate (in original); • Actele de studii și de calificare ( in original); • Carnetul de munca; • Declarația pe proprie raspundere privind starea de sanatate conform Ordinului nr.286 din 17.02.2020;…

- In lipsa unui loc de munca și a unei locuințe, fara ajutor concret din partea statului și in fața prejudecaților, reintegrarea foștilor deținuți in societate devine imposibila. Cum arata viața dupa condamnare pentru cei care au petrecut ani buni in spatele barelor de oțel? Și de ce nu funcționeaza strategiile…

- Șomaj 2023: Cum poți beneficia de indemnizatie incepand cu varsta de 16 ani Șomaj 2023: Cum poți beneficia de indemnizatie incepand cu varsta de 16 ani Absolventii institutiilor de invatamant in varsta de minimum 16 ani pot beneficia de o indemnizatie de somaj pentru o perioada de 6 luni daca se inregistreaza…

- Potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru șomaj și stimularea ocuparii forței de munca, indemnizația de șomaj reprezinta o compensație parțiala a veniturilor, atat pentru persoanele care iși pierd locul de munca, cat și pentru absolvenții instituțiilor de invațamant care nu și-au…

- Se apropie data-limita pana la care pensionarii romani isi mai pot cumpara vechime in munca necesara pentru pensie.Termenul privind cumpararea anilor de vechime in munca pentru pensie nu va fi prelungit, dupa ce o inițiativa legislativa a fost respinsa recent in Parlament. Astfel, cei care nu au…

- In fiecare luna, mii sau poate chiar zeci de mii de persoane din Romania intra in concediu pentru cresterea copilului. Acest lucru poate afecta, intr-o oarecare masura, productia economica a tarii, astfel ca autoritatile au cautat solutii pentru a incuraja persoanele aflate in concediu de crestere a…

- Legumele se ingrijesc cu sudoarea frunții și in condiții greu de suportat pentru cei obișnuiți cu confortul oferit de aparatele de aer condiționat. Daca afara sunt 30-34 grade Celsius, la umbra, in solarii, valoarea din termometre aproape ca se dubleaza, ajungand la 60 grade Celsius.