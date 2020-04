Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a nu intra in faliment, compania Blue Air, afectata serios in urma impunerii restricțiilor de zbor din ultima luna, solicita, de urgența, un sprijin financiar temporar, sub forma unui credit de salvare. Blue Air a fost nevoita sa suspende, temporar, zborurile regulate, pe fondul limitarilor legate…

- Compania Blue Air a solicitat, luna trecuta, un credit de salvare, sub forma de imprumut cu dobanda preferentiala acordat intr-o situatie de criza majora, potrivit unui comunicat al...

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, in unanimitate (99 de voturi pentru), OUG 12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare care vizeaza sprijin financiar TAROM si Complexului Energetic Oltenia. "Ministerul Finantelor Publice (MFP)…

- Compania nationala de transport aerian Tarom a anuntat marti ca in urmatoarele luni va depune un plan de restructurare, iar ajutorul pe care il va primi din partea statului roman, de 36,7 milioane euro, aprobat de Comisia Europeana, reprezinta primul pas din strategia de a restructura si eficientiza…

- Comisia Europeana a aprobat, in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, planul Romaniei de a acorda un imprumut temporar in valoare de aproximativ 36,7 milioane EUR (aproximativ 176 de milioane RON) companiei aeriene de stat TAROM.

- Daca Guvernul nu dadea marți ordonanța de urgența cu ajutorul de salvare pentru Complexul Energetic Oltenia (CEO) și Tarom, erau 99% șanse ca aceste companii sa se inchida, a declarat joi seara Virgil Popescu, ministrul demis al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, la Digi24, potrivit Mediafax.Popescu…

- Guvernul a aprobat in sedinta de marti, prin ordonanta de urgenta, acordarea unui ajutor de salvare pentru Complexul Energetic Oltenia si pentru compania TAROM. "Tot in domeniul economic - ordonanta de urgenta privind ajutorul de salvare pentru Complexul Energetic Oltenia si pentru compania TAROM.…