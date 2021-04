Ajutorul de minimis pentru sustinerea crescatorilor de porci de reproductie din rasele Bazna si/sau Mangalita, pentru perioada 2020 - 2022, a fost aprobat de Guvern in sedinta de miercuri, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii. Prin prezentul act normativ, se aproba valoarea schemei de ajutor de minimis, pentru anul 2021, respectiv 700.000 de lei. Resursele financiare se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2021. "In sedinta Guvernului din data de 07 aprilie 2021 a fost adoptata Hotararea…